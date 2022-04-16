Марио Изола о 57 кругах Албона на «харде»: «Впервые за 12 лет вижу такую стратегию и недоумеваю, как это возможно»

Гоночный директор Марио Изола восхищен тем, что продержался 57 кругов на одном комплекте шин.

На Гран-при Австралии пилот «Уильямса» принес команде первое очко в сезоне, за круг до финиша «переобувшись» с «харда» на «софт».

«Я вижу такую стратегию впервые за 12 лет. Выдающийся подход.

Смогут ли пилоты повторить такое? Все зависит от нагрузки на шины, и, конечно, машина безопасности помогла. «Уильямс» смог выжать все из покрышек и ехал с хорошей скоростью. Это важная информация.

Температура чехлов теперь ниже, и прогрев шин стал потенциальной проблемой. Кроме этого, первые круги после режима машины безопасности стали труднее, потому что нужно правильным образом прогревать резину. Это действительно выдающееся выступление. Я до сих пор недоумеваю, как это возможно», – заявил Изола.

Специалист предположил, что Албон мог завоевать два очка вместо одного, если бы заехал в боксы чуть раньше:

«Конечно, команда произвела расчеты. Но если бы пит-стоп прошел на несколько кругов раньше, они могли бы претендовать на быстрейший круг. С шинами «софт» это было реализуемо».

Аутсайдер рванул в топ-10 «Ф-1» с последнего места на невозможной тактике – 57 кругов на одних шинах. Алонсо пытался так же – и не осилил

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