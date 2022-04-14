Андреас Зайдль: «У «Макларена» есть четкий план по доработке машины»

«Макларен» понимает, как развивать болид 2022 года.

Об этом сообщил руководитель команды . Немец согласился, что на успех в Мельбурне в основном повлияли особенности трассы, но свою роль сыграло и «небольшое обновление». На Гран-при Австралии Ландо Норрис финишировал пятым, Даниэль Риккардо проиграл напарнику 0,4 секунды.

«Когда понимаешь, что скорости не хватает, важно проанализировать ситуацию и понять, как улучшить показатели в кратчайшие сроки. Я очень рад сообщить, что у нас есть четкий план по доработке машины. Потребуется какое-то время, и нужно действовать терпеливо. Но самое главное, что план есть, и мы занялись его реализацией.

Не хочу вдаваться в подробности и говорить о точных сроках. Необходимо учитывать ряд параметров – потолок расходов, ограничение на работу в аэротрубе», – заявил Зайдль.

Менеджер признает, что «Макларен» хуже всего проявляет себя в медленных поворотах:

«Нам не хватает сцепления с трассой и скорости. Это самое слабое место в сравнении с топ-болидами».

Ландо Норрис: «Если бы «Макларен» вернулся в Бахрейн, то так же проиграл бы два круга»

Даниэль Риккардо: «В начале сезона саркастически посмеялся бы над 5-м и 6-м местами «Макларена»

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