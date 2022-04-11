Ландо Норрис: «Если бы «Макларен» вернулся в Бахрейн, то так же проиграл бы два круга»

Гонщик «Макларена» списал успех в Мельбурне на особенности трассы.

На Гран-при Австралии Норрис финишировал пятым, его напарник Даниэль Риккардо – шестым. По мнению Ландо, на других автодромах результаты должны быть скромнее.

«Было довольно много трудностей, с которыми пришлось справляться, и это неидеальная ситуация. Если бы мы вернулись в Бахрейн, то так же стали бы 13-ми в квалификации, а в гонке проиграли бы два круга или сколько там, вот в чем дело. Болид абсолютно такой же, и это проблема.

Мы поняли, что здесь очень быстрая трасса, гораздо менее кочковатая, и это подходит машине, она работает в более оптимальных условиях», – сказал Норрис.

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