Даниэль Риккардо: «В начале сезона саркастически посмеялся бы над 5-м и 6-м местами «Макларена»

прокомментировал первые очки в сезоне.

Пилот финишировал шестым в Австралии, менее секунды уступив своему напарнику . Риккардо впервые попал в топ-10 в 2022 году.

«Можно сказать, я в достаточной мере доволен. Это с отрывом наш лучший результат в сезоне – и для меня лично, и для команды.

В первой части гонки я думал, что можно удержаться за «Мерседесами», в их DRS, но свой настоящий темп мы показывали потом.

Получился почти что фотофиниш. У Ландо возникли какие-то проблемы, и команда сообщила, что нужно действовать разумно и контролировать себя. В любом случае, пятое и шестое места – фантастический результат. Я бы саркастически посмеялся, если бы мне сказали об этом в Бахрейне», – признался австралиец.

Леклер выиграл Гран-при Австралии. Ферстаппен и Сайнс сошли

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram