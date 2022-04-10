Даниэль Риккардо: «В начале сезона саркастически посмеялся бы над 5-м и 6-м местами «Макларена»

Теги Гран-при Бахрейна Гран-при Австралии Макларен Формула-1 Мерседес Даниэль Риккардо Ландо Норрис Авто

Даниэль Риккардо прокомментировал первые очки в сезоне.

Пилот «Макларена» финишировал шестым в Австралии, менее секунды уступив своему напарнику Ландо Норрису. Риккардо впервые попал в топ-10 в 2022 году.

«Можно сказать, я в достаточной мере доволен. Это с отрывом наш лучший результат в сезоне – и для меня лично, и для команды.

В первой части гонки я думал, что можно удержаться за «Мерседесами», в их DRS, но свой настоящий темп мы показывали потом.

Получился почти что фотофиниш. У Ландо возникли какие-то проблемы, и команда сообщила, что нужно действовать разумно и контролировать себя. В любом случае, пятое и шестое места – фантастический результат. Я бы саркастически посмеялся, если бы мне сказали об этом в Бахрейне», – признался австралиец.

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