ФИА о «медленных» сэйфти-карах: «Скорость имеет второстепенное значение по отношению к безопасности»

ФИА прокомментировала жалобы гонщиков «Формулы-1» на скорость машин безопасности.

Недовольство гонщиков вызывают автомобили марки «Астон Мартин», которые используются в текущем сезоне наряду с традиционными «Мерседесами».

хотела бы напомнить, что основной функцией машин безопасности «Формулы-1» является, конечно, не чистая скорость, а безопасность пилотов.

Процедура выезда сэйфти-кара на трассу определяется различными целями в зависимости от инцидента. Они включают в себя требование собрать пелотон, содействовать устранению последствий инцидента и регулировать темп в зависимости от работ на различных участках трассы.

Таким образом, скорость машины безопасности в первую очередь определяется дирекцией гонки, а не ограничивается возможностями сэйфти-каров – автомобилей высокого уровня, которые созданы на заказ двумя ведущими мировыми производителями, подготовлены к меняющимся условиям на трассе и управляются квалифицированными гонщиком [Берндом Майлендером] и штурманом с огромным опытом.

Влияние скорости сэйфти-кара на следующие за ним болиды имеет второстепенное значение, поскольку оно одинаково для всех участников», – говорится в заявлении Международной автомобильной федерации.

Макс Ферстаппен: «Машина безопасности марки «Астон Мартин» едет слишком медленно, нужно с этим разобраться»

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