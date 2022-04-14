Ландо Норрис: «Цунода выиграл бы картинговую гонку среди пилотов «Ф-1». Он достойный гонщик и вдвое легче остальных»

рассказал, кто победит в картинговой гонке между пилотами «Формулы-1».

Гонщик ответил на вопросы пользователей. Один из вопросов был посвящен потенциальной гонке с участием всех действующих пилотов «Ф-1» на картах.

«Думаю, выиграет . Юки – достойный пилот, и, более того, вдвое легче всех остальных на решетке. В картинге это дает огромное преимущество», – заявил Норрис.

Британца также попросили составить идеального спортсмена из пяти гонщиков «Ф-1»:

«Трудный вопрос. Я возьму действующих пилотов. Наверное, выберу очевидных кандидатов: если не называть себя, то это Льюис [Хэмилтон], Макс [Ферстаппен], Фернандо [Алонсо], Карлос [Сайнс] и немного Юки. Юки добавит криков по радио, это чисто для развлечения.

Я не назвал Шарля [Леклера] и чувствую себя неловко из-за этого. Но если взять этих пять гонщиков, получится практически непобедимый пилот».

Макс Ферстаппен: «Норрис выглядит каким-то мудаком в Drive to Survive. Когда смотришь, думаешь: «Кто это такой?»

Леклер, Хэмилтон и новичок «Уильямса» покорили рейтинг Sports.ru за Гран-при Австралии, Феттель – 🤦

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