Фернандо Алонсо: «Планирую гоняться в «Ф-1» еще 2-3 сезона. Главное – скорость, а не возраст»

поделился планами о продолжении карьеры в «Формуле-1».

Двукратный чемпион мира заявил, что не чувствует давления, связанного с отсутствием места для резервиста .

«Нет. Если бы мне было 25, таких разговоров бы не было. Люди пытаются поднять тему возраста, когда речь заходит о том, что нужно дать дорогу молодым талантам. Я считаю, все дело в скорости. Думаю, в прошлом году я выступил хорошо, финишировал чуть выше Эстебана [Окона]. Посмотрим, как сложится новый сезон. Главное – скорость, а не возраст.

Я уже говорил в начале года, что по-прежнему чувствую себя конкурентоспособным и быстрым. Мне нравится в «Формуле-1». Полагаю, я буду гоняться еще несколько лет – два или три сезона», – сообщил 40-летний гонщик, добавив, что намерен начать переговоры с «Альпин» по новому контракту летом.

Алонсо также высказался о будущем действующего чемпиона «Формулы-2» Пиастри:

«Если он окажется в «Альпин» – здорово. Если будет выступать в другой команде – тоже. Посмотрим.

Он хороший парень и, разумеется, очень талантливый. Оскар выигрывал во всех своих чемпионатах, и это демонстрирует его талант. Он настоящий профессионал и упорно трудится на симуляторе и на базе. И он все еще очень молод – надеюсь, скоро место найдется».

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