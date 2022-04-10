Гельмут Марко: «Нас беспокоит проблема с надежностью, а отставание по скорости от «Феррари» уже можно назвать тревожным»

Советник «Ред Булл» признал факт существенного отставание команды от в нынешнем сезоне.

По итогам Гран-при Австралии Шарль Леклер упрочил свое лидерство в общем зачете, а Макс Ферстаппен отстает от монегаска на 46 очков.

«Есть два момента, которые нас беспокоят. Во-первых, это проблема с надежностью болидов – то, с чем мы обычно не сталкивались в последние годы, а в этом сезоне поломки случались уже в двух гонках.

Во-вторых, отставание в скорости относительно «Феррари» уже можно называть тревожным.

Сегодня соперники проехали гонку без особых проблем, при этом имея возможность очень здорово контролировать темп и ход заезда. Это значит, что впереди нас ждет очень много тяжелой работы.

У нас не получается так быстро и так просто находить оптимальный вариант настроек болида, как это делает «Феррари». А еще их машина легче нашей примерно на 10 кг, что равняется разрыву примерно в 0,3 секунды на круге.

Но сдаваться мы не собираемся. Ведь я помню, как Себастьян Феттель в одном из сезонов в какой-то момент отставал сразу на 60 очков. Так что пока кто-нибудь не обеспечит себе титул, мы не сдадимся. Но да, разумеется, сейчас у нас есть серьезное отставание», – рассказал Марко.

Леклер внезапно уехал от «Ред Булл» без труда. Куда делась скорость Ферстаппена? Почему он не атаковал?

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