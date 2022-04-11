Себастьян Феттель о нефтяном эмбарго против России: «Всегда есть риск, когда на другой стороне безумец»

Пилот высказался о ситуации на Украине.

«Я шокирован. Не могу себе представить, что чувствуют люди. Ты каждый раз думаешь, что ситуация не может стать еще хуже, а потом видишь новые ужасные вести», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Себастьян также поделился мнением о возможном отказе Европы от нефти и газа из России:

«Думаю, не мне об этом судить. Есть настоящие эксперты, нужно им доверять. Конечно, я понимаю, что будут последствия, если одномоментно повернуть вентиль. С другой стороны, всегда есть риск, когда на другой стороне безумец».

Феттель давно выступает за более активное внедрение «зеленых» технологий:

«Я думаю, что даже в случае резкого перехода найдутся решения. Вряд ли люди замерзнут, все разрушится, и наступит анархия. Решения уже есть, необходимо их внедрять».

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