Кристиан Хорнер: «Ферстаппен был бы очень близок к Леклеру, если бы не заблокировал шины»

Теги Гран-при Австралии Феррари Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Кристиан Хорнер высказался о результате «Ред Булл» в квалификации к Гран-при Австралии.

Макс Ферстаппен и Серхио Перес уступили лишь пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру.

«Я все равно доволен вторым и третьим местами на решетке.

В разные моменты времени казалось, что каждый из гонщиков мог забрать поул. Макс заблокировал шины и потерял, пожалуй, две-три десятые. Его время было бы очень близким к тому, что показал Шарль. Перес выехал с дополнительным количеством топлива, поскольку хотел совершить три круга.

Шарль проехал отличный круг – тем не менее, у нас все-таки вторая и третья позиции», – подчеркнул руководитель «Ред Булл».

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