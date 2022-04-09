Макс Ферстаппен: «Не чувствовал себя уверенно ни на одном круге квалификации»

Пилот разочарован тем, что не смог составить конкуренцию гонщик Шарлю Леклеру в квалификации к Гран-при Австралии.

Леклер завершил сессию с лучшим результатом, Ферстаппен стал вторым.

«Не могу сказать, что ощущения хорошие, и так продолжается весь уик-энд. Не думаю, что хоть на каком-то круге я чувствовал себя уверенно. Было трудно.

Конечно, второе место – все равно хороший результат, но ехать на пределе тяжело. Для меня уик-энд пока что складывается невпопад, поэтому я доволен вторым местом. Но мы как команда хотим большего», – заявил чемпион «Формулы-1» после сессии.

Формула-1. Гран-при Австралии-2022. Квалификация. Леклер взял поул, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й

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