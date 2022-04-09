Тото Вольфф: «Радикальная концепция «Мерседеса» показывала отличные результаты на бумаге, но не на практике»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес регламент Тото Вольфф Макс Ферстаппен Авто

Тото Вольфф признал ошибки «Мерседеса» при проектировании болида 2022 года.

«Мы разработали радикальную концепцию конструкции болида, которая на бумаге показывала отличные результаты. Мы подходили к старту сезона с осторожным оптимизмом в отношении того, что сможем принять участие в борьбе за чемпионский титул. Однако практические результаты оказались совсем иными, нежели были в теории», – заявил исполнительный директор команды.

«Мерседес» существенно отставал от «Феррари» и «Ред Булл» в первых гонках сезона. Тем не менее, из-за сходов Макса Ферстаппена и Серхио Переса в Бахрейне немецкая команда удерживается на второй позиции в Кубке конструкторов.

«Мерседес» терпит крах именно из-за полной ставки на крохотные боковые части. Она как раз и мешает борьбе с главной проблемой «Ф-1»

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