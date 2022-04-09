Маттиа Бинотто: «Отказ от одной из зон DRS скажется на галопировании болидов»

Руководитель «Феррари» прокомментировал изменения на трассе перед квалификацией в Австралии.

После пятничных тренировок гоночный директор «Формулы-1» Нильс Виттих принял решение убрать одну из четырех зон DRS. По словам Бинотто, это повлияет на подскакивание машины F1-75.

«С учетом увиденного в третьей практике можно сказать, что пилотам здесь проходится нелегко. Ветер усилился, сейчас гонщикам важнее всего будет почувствовать уверенность – именно этого мы и стремимся добиться.

Одну из зон DRS было решено убрать из соображений безопасности – и это правильно, ведь безопасность стоит на первом месте. Это определенно скажется на факторе галопирования болидов по ходу круга и на времени прохождения круга, но решение принято из соображений безопасности», – сказал Бинотто.

Маттиа также поделился мнением о конкурентоспособности своих гонщиков:

«Сейчас оба наших пилота здорово выступают в чемпионате. Здорово знать, что способен выступать на таком высоком уровне – он может быть ориентиром для Шарля [Леклера], и тот может прибавлять».

Квалификация к Гран-при Австралии начнется в 9:00 по московскому времени. За ней можно следить вместе с онлайном Sports.ru:

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