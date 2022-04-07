Эдди Ирвайн: «Бинотто сделал невероятный шаг с тех пор, как стал руководителем «Феррари»

Экс-пилот «Феррари» доволен тем, как Матиа Бинотто развивает команду.

Скудерия возглавляет личный зачет и Кубок конструкторов после двух этапов сезона-2022.

«То, чего достиг Маттиа, просто невероятно. Я за него рад, потому что он сделал невероятный шаг с того момента, как стал боссом команды.

Маттиа всегда очень спокоен, я никогда не видел его напряженным. Работать в «Феррари» непросто. То, что Маттиа оставили руководителем, верный шаг: в Маранелло понимают, насколько важна стабильность.

Людям нужно давать время. пришел в «Феррари» в 1993-м, и ему понадобилось семь лет для завоевания титула несмотря на то, что за команду выступал лучший пилот мира. Кроме Тодта и Шумахера в Скудерии были и Рори Берн – тем не менее, они потратили много времени, прежде чем начали побеждать», – приводит слова Ирвайна Formula Passion со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ирвайн представлял «Феррари» с 1996 по 1999 год в паре с .

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