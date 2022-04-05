Маттиа Бинотто: «Феррари» лучше готова к гонке обновлений, чем в 2017-2018 годах»

Маттиа Бинотто считает, что «Феррари» не повторит ошибки, допущенные в 2017-2018 годах.

Тогда итальянская команда претендовала на титул в первой половине сезона, однако в итоге оказывался позади пилота «Мерседеса» . Бинотто уверен, что сейчас «Феррари» способна эффективнее улучшать машину.

«Поддерживать уровень развития по ходу сезона – это всегда вызов. Не только для нас, а для любой команды. Но наши соперники очень сильны в данном вопросе, это правда. «Феррари» же немного сдавала позиции, когда у нас были шансы в 2017 и 2018 годах.

Если говорить о разработке болида, то, думаю, мы улучшили свои ресурсы, а именно методику и процесс работы в аэротрубе и на симуляторе. Я считаю, что сегодня мы гораздо лучше готовы развивать машину в сравнении с тем, что было в прошлом», – отметил руководитель Скудерии.

Менеджер рассказал о специфике сезона-2022:

«В отличие от того времени, сейчас есть потолок расходов, который повлияет на скорость развития. Полагаю, это ключевая особенность. Меня данный вопрос заботит: нужно убедиться, что лимит регулируется правильным образом, потому что он может оказать решающее влияние на обновление болида».

Бинотто также сообщил, что в ближайшее время существенных новинок не будет:

«Как я уже сказал, все зависит не только от готовности обновлений, но и от потолка расходов. Мы постараемся не израсходовать весь лимит в первых гонках. Так что к ближайшему этапу в Мельбурне серьезных новинок не будет. Но как только мы сможем что-то привезти, то сделаем это».

и занимают первые две строчки в чемпионате после двух гонок. Пилот «Ред Булл» отстает от лидера на 20 очков.

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