Николас Томбасис: «Ни у одного из производителей в «Ф-1» сейчас нет серьезных проблем, двигатели очень похожи по уровню»

Технический директор по «формульным» сериям Николас Томбасис считает, что на данный момент в «Формуле-1» двигатели всех четырех производителей приблизительно выровнялись по мощности.

При этом многие специалисты отмечают, что на старте сезона наиболее эффективные и мощные двигатели получились у «Хонды» и «Феррари».

По словам Томбасиса, даже если бы один из производителей оказался в серьезном отставании в условиях заморозки дальнейшего развития моторов, ему было бы дано разрешение на небольшую дополнительную доработку.

«Во-первых, ни у одного из четырех производителей сейчас нет серьезных проблем. По своему уровню их двигатели очень похожи. При этом при обсуждении ситуации с заморозкой дальнейшего развития двигателей мы согласились с тем, что если у одного из производителей возникнут серьезные проблемы, все стороны будут готовы обсудить решение данной ситуации. И устранения проблемы – возможно, путем разрешения на дополнительные разработки.

Никто не заинтересован в том, чтобы обрекать одного из производителей на значительное отставание в течение четырех лет. Безусловно, заморозка разработки моторов на столь длительный срок была далеко не идеальным решением, но мы были вынуждены это сделать. Для производителей было бы неразумно продолжать разработки текущих моторов, параллельно занимаясь разработкой новых двигателей, которые должны будут появиться в 2026 году», – рассказал Томбасис.

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