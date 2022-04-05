Герхард Бергер: «Я мог соперничать с Сенной только по таланту, но не во всем остальном»

Экс-пилот «Формулы-1» рассказал, в чем Айртон Сенна его превосходил.

Бергер и Сенна вместе выступали за в 1990-1992 годах. За этот период Айртон дважды становился чемпионом, а напарник смог приблизиться к нему лишь в заключительном совместном сезоне, который проиграл с разницей в одно очко.

«Он был абсолютно лучшим из всех, которого я встречал за все те годы. Дело во многих вещах. Сенна начал заниматься картингом в четыре или пять лет, а в шесть уже был профессиональным картингистом. До своего появления в «Формуле-1» Сенна уже провел 400 гонок. Если я посчитаю свои старты до «Ф-1», получится где-то 40. Поэтому приходилось догонять, что было практически невозможно.

Он был гораздо более дисциплинированным, на 100 процентов посвящал себя автоспорту. Я любил иногда выпить пива или закатить вечеринку. Конечно, я тоже был сосредоточен на гонках, но не так, как он. Так что есть целый набор факторов. Кроме этого, Сенна был сильным с физической точки зрения, много тренировался и всегда был на шаг впереди. Единственное, в чем я мог с ним соперничать – талант.

Жалею ли я, что не ставил на кон все? Это был бы уже не я. У каждого свои способности, своя природа, и, если ее пытаешься исправить, обычно все идет не по плану. [Бывший босс «Макларена»] однажды сказал, что я алмаз, которому нужна огранка – и именно эта «огранка» потом аукнулась», – сказал Бергер.

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