Дженсон Баттон: «Ферстаппена можно считать самым талантливым от природы гонщиком»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года рассказал, что считает одним из самых талантливых от природы гонщиков.

При этом Баттон не стал называть Ферстаппена лучшим пилотом «Формулы-1» как в истории, так и на данный момент.

«У Макса все выходит очень естественно. При этом, посмотрите на его родителей. Его отец выступал в «Формуле-1». И я сам боролся с ним на трассе. Свои первые очки в карьере в «Ф-1» я набрал на Гран-при Бразилии – и чтобы попасть в очковую зону мне пришлось обогнать именно его отца, Йоса.

Никому не хотелось бесить Йоса, ведь он был довольно агрессивным пилотом. При этом он был очень талантлив, один из лучших картингистов – да и сейчас, возможно, им остается.

Мама Макса, Софи, тоже выступала в картинге. Я как-то гонялся с ней в одной команде. Она была настоящим профессионалом.

Можно ли считать Макса очень одаренным от природы гонщиком? Да, безусловно. Лучшим пилотом «Формулы-1»? Я не знаю, можно ли считать его лучшим пилотом в истории «Ф-1» или лучшим среди тех, кто выступает сейчас.

Можно посмотреть на Льюиса Хэмилтона – он намного более совершенный, универсальный гонщик, более опытный. Наверное, поэтому. Так что Ферстаппену нужно еще много работать. Даже если ты считаешь себя лучшим, все равно есть области, в которых ты можешь прибавить. Вот почему так силен был Михаэль Шумахер», – рассказал Баттон.

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