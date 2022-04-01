Серхио Перес: «Если я смог выиграть поул в Джидде, то могу сделать это и на любой другой трассе»

Пилот остался доволен своим выступлением на .

В квалификации Пересу удалось выиграть поул, а в гонке мексиканец удерживал лидерство, но из-за неудачного момента проведения пит-стопа – сразу перед тем, как на трассе появилась машина безопасности, – откатился на четвертую позицию.

«В «Ф-1» больше нет другой такой трассы. Если я смог выиграть поул на трассе в Джидде, то могу выиграть поул на любой трассе в мире. Это самая сложная и требовательная трасса с точки зрения задачи проехать идеальный круг. Приходится очень сильно рисковать и постоянно просчитывать свои действия.

Думаю, что по ходу уик-энда мы все сделали идеально. Но нужно продолжать работать и постараться понять, в каких областях мы можем прибавить. Надеюсь, следующий гоночный уик-энд пройдет лучше.

Мы давно не приезжали в Австралию, так что будет очень любопытно посмотреть на то, как пройдет Гран-при», – рассказал Перес.

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