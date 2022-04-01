Стефано Доменикали: «Для «Ф-1» важно появление американского гонщика, но он должен быть настоящим»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали признал важность возможного появления в чемпионате гонщика из США в будущем.
В последние годы «Формула-1» начала активно развиваться в сторону американского рынка. Организаторы договорились об организации Гран-при Майами – первый этап пройдет уже в этом году. А в следующем сезоне в календаре чемпионата появится и этап в Лас-Вегасе.
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«Да, это важно. Но гонщик должен быть хорошим, настоящим. Важно это потому, что разницу, разумеется, всегда делают люди. Именно они всегда главные герои. Зрители всегда привязываются к конкретным лицам, людям.
С коммерческой точки зрения наличие американского гонщика или гонщицы также будет очень важным для организаторов и промоутеров – для тех, кто хочет развивать бизнес в США», – рассказал Доменикали.
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