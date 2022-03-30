Фернандо Алонсо: «Разочарован, что проведя два отличных Гран-при, в итоге заработал всего 2 очка»

считает, что способна на большее, чем говорят результаты первых гонок.

Две стартовые гонки сложились для Алонсо не лучшим образом – в первом случае он занял лишь 9-е место, а в Саудовской Аравии не сумел добраться до финиша из-за механических проблем на болиде. В то же время Эстебан Окон в двух стартовых гонках занял 6 и 7 место соответственно.

«Я провел две отличные гонки. Одну в Бахрейне. Но там, к сожалению, стратегическая ошибка с выбором шин на старт негативно сказалась для нас на ходе всего заезда. Да и двигатель работал не лучшим образом.

В то время как в Саудовской Аравии я был очень быстр в квалификации, но нам очень не повезло в третьем сегменте. Потому что у многих гонщиков просто не осталось в запасе свежих шин, однако в итоге оказалось, что быстрее оказались уже немного изношенные, но прикатанные покрышки.

Так что в итоге в гонке нам пришлось обгонять нескольких соперников, чтобы вернуться на привычные позиции – на 5-6 место. А затем случился еще один сход с дистанции. Так что я определенно разочарован тем, что проведя два отличных гоночных уик-энда, в итоге заработал всего два очка.

Думаю, наш темп на самом деле лучше, чем говорят результаты. К тому же, мы подарили очки нескольким соперникам, которые были позади нас. Ну, я надеюсь, что в будущем очки к нам вернутся.

Мы входим в число команд в верхней половине пелотона. И это нам нужно прогрессировать. Возможно, мы и не являемся третьей по скорости командой, но мы, как кажется, способны достаточно стабильно выступать. И если бы не сход, в последней гонке мы бы заняли 6-7 место», – рассказал Алонсо.

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