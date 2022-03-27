Шарль Леклер о борьбе с Ферстаппеном: «Сомневаюсь, что мог сделать что-то большее»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер остался доволен своими действиями в сражении с Максом Ферстаппеном на Гран-при Саудовской Аравии.
«Было очень непросто. Сомневаюсь, что я мог сделать что-то большее. Думаю, мы все сделали правильно – стратегию, пит-стопы. Мы здорово работаем как команда. Единственное, чего нам сегодня не хватило – чуть меньшего уровня прижимной силы ради скорости на прямых.
Этап в Австралии будет интересным. Сейчас потребуются другие настройки, нежели в прошлом. Так что фактор адаптации будет очень важным», – рассказал Леклер.
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