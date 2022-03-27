Льюис Хэмилтон о скорости «Мерседеса»: «Сегодня в конце гонки я не смог сдержать болид «Хааса»

Пилот остался разочарован скоростью болида на .

По словам Хэмилтона, команде предстоит продолжать упорно трудиться, чтобы улучшить скорость машины.

«По сравнению с предыдущей гонкой почти ничего не изменилось. Прошло всего несколько дней. Что я знаю – так это что сегодня в конце гонки не смог сдержать болид . То, насколько у них мощный двигатель…Я обогнал Магнуссена в начале гонки, а затем соперник пролетел мимо меня, как будто им выстрелили из рогатки.

Нас ждет много работы, в этом нет сомнений. Но мы знаем, что у нас отличная команда, и что мы продолжим упорно работать, стараясь прибавить», – рассказал Хэмилтон.

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