Серхио Перес: «Ред Булл» пожертвовал квалификационной скоростью ради гонки»

Серхио Перес взял поул несмотря на то, что сделал ставку на гоночный темп.

Победитель квалификации в Саудовской Аравии рассказал об этом после сессии:

«Уик-энд в Бахрейне получился тяжелым. Оба болида не финишировали, мы были очень разочарованы. Но команда не успокаивалась и продолжала стараться.

Есть ощущение, что [в квалификации] мы были не так сильны, как будем в гонке. Так что поул – уже хороший знак. Мы в большей степени сосредоточились на гоночном темпе, а не на квалификации, и в какой-то мере пожертвовали квалификационной скоростью ради гонки.

Но, разумеется, я ожидаю, что эти две машины [«Феррари»] будут очень сильны. Я очень надеюсь, что мы проведем успешную гонку».

Перес начнет гонку первым, пилоты «Феррари» и из – со второй и третьей позиций, стартует четвертым.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии-2022. Квалификация. Перес взял поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Хэмилтон – 16-й

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