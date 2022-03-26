Льюис Хэмилтон о 16-м месте в квалификации: «Машина стала неуправляемой – может, перебрали с настройками после практики»

Гонщик высказался о провальном результате в Саудовской Аравии.

В квалификации Хэмилтон показал 16-е время и не прошел во второй сегмент впервые с 2017 года. Льюис сообщил, что испытывал трудности с балансом машины.

«Что-то не так с настройками. В третьей практике болид выглядел хорошо, и мы продолжили двигаться в том же направлении. Может, мы слегка перебрали, и машина стала неуправляемой. Это очень нервирует», – заявил семикратный чемпион мира.

Льюис крайне сдержанно оценивает шансы на успех в воскресенье:

«У меня будет такой же болид, что и в квалификации, поэтому не думаю, что я сильно прорвусь вперед. Но я отдам все силы».

Команда может поменять настройки на болиде Хэмилтона, но в таком случае Льюису придется начать гонку с пит-лейн и пожертвовать 16-й стартовой позицией.

Хэмилтон впервые с 2017 года не прошел во второй сегмент квалификации

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