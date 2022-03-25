Герхард Бергер: «Возможно, в этом году Ферстаппену больше не нужно будет действовать так агрессивно»

Бывший пилот «Формулы-1» не ждет от агрессивных действий в сезоне-2022.

По мнению Бергера, в прошлом году Ферстаппен старался действовать агрессивно в борьбе с Льюсом Хэмилтоном, стараясь компенсировать разницу в скорости между болидами «Мерседеса» и «Ред Булл».

«В прошлом году Макс должен был действовать агрессивно, потому что болид Льюиса был быстрее. Если бы Макс не действовал настолько агрессивно, в итоге он мог бы и не получить шанс выиграть титул. Ему пришлось так действовать – он делал то, что должен был.

Если же в этом году лучшим окажется болид «Ред Булл», то Макс, возможно, адаптирует свой стиль, потому что ему больше не будет нужна такая агрессивность. Потому что если вы действуете агрессивно, но это не работает, то вы начинаете попадать в аварии, сталкиваетесь с соперниками и так далее», – рассказал Бергер.

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