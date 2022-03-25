«Альпин» заменила мотор на болиде Алонсо из-за предполагаемой проблемы после Гран-при Бахрейна

получил новый двигатель «Рено» перед второй гонкой сезона в Саудовской Аравии.

«Альпин» сообщила, что замена произведена в целях предосторожности – команда предполагает, что с мотором возникла проблема. После Гран-при Бахрейна силовую установку отправили на базу в Вири для анализа. В «Альпин» надеются, что Фернандо сможет использовать первый мотор в дальнейшем по ходу сезона.

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