Тото Вольфф: «Мерседес» оказался между лидерами и середняками – у нас появился шанс на эксперименты»

заявил, что уникальное положение «Мерседеса» позволяет команде рисковать.

На протяжении большей части Гран-при Бахрейна Льюис Хэмилтон и не могли навязать борьбу пилотам «Феррари» и «Ред Булл». В то же время «Мерседес» оказался значительно быстрее середняков, что позволило гонщикам безболезненно перейти с «софта» на «хард» на первом пит-стопе. «Феррари» и «переобулись» на «софт», большинство других пилотов выбрало для второго отрезка «медиум».

Стратегия «Мерседеса» не сработала, но исполнительный директор команды видит в этом позитив:

«Можно сказать, это новая для нас ситуация: мы оказались в нейтральной зоне – между третьим-четвертым и шестым местами. Поэтому есть шанс на эксперименты, и опыт с шинами «хард» того стоил. Мы пошли по совершенно другому пути в сравнении с лидерами, и, очевидно, эксперимент совсем не удался. Мы накатываем километраж и узнаем новое.

Пятое и шестое места по итогам гонки отражали бы наши силы. На первых кругах на «софте» мы удерживались за лидерами, а, может, и ехали быстрее, но больше страдали от деградации покрышек.

Тем не менее, это полезный опыт. Мы попробовали «хард», шины оказались не особо хорошими. Пилоты теряли по секунде с круга, а [на третьем отрезке] на «медиуме» тоже не могли показать скорость. Мы учимся. Нужно прибавить во многих аспектах, чтобы гоняться с лидерами.

Важно в первую очередь не привозить новые детали, а понять, как извлечь скорость, которая уже есть в машине – как минимум мы надеемся, что она есть. Сначала необходимо заняться этим».

После одной гонки невозможно говорить о том, будет ли «Мерседес» участвовать в борьбе за титул, уверен Вольфф:

«Еще слишком рано рассуждать о ситуации в чемпионате. Кажется, что мы очень и очень далеки от этого и даже не можем помыслить о титуле. Тем не менее, «Мерседес», пожалуй, в этот уик-энд заработал столько очков, сколько мог, по максимуму. Важен каждый этап, и в данный момент мы нацелены на каждый конкретный Гран-при. Если ты третий, но не рассуждаешь о победе – будем реалистами».

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