Льюис Хэмилтон: «Надеюсь на прогресс «Мерседеса», но быстрого рывка не будет»

Льюис Хэмилтон рассказал, планирует ли «Мерседес» обновлять болид.
Пилот немецкой команды сообщил, что на базе идет работа, однако болельщикам не стоит ожидать кардинального изменения ситуации в ближайшем будущем.
«Я надеюсь на прогресс. Я знаю, что ребята на базе трудятся изо всех сил, но быстрого рывка не будет.
У меня ощущение, что в плане единения команда уже давно является лучшей. Все понимают, что нужно сохранять спокойствие, продолжать работу. Нас ждет долгий путь», – сообщил семикратный чемпион мира.
Хэмилтон стал третьим на Гран-при Бахрейна, однако по ходу дистанции существенно отставал от болидов «Феррари» и «Ред Булл».
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