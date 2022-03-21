«Ред Булл», «Макларен» и «Астон Мартин» – в числе неудачников Гран-при Бахрейна по версии сайта «Ф-1»

Официальный сайт «Формулы-1» определился с победителями и проигравшими по итогам стартовой гонки сезона.

Ведущий автор сайта Лоренс Барретто записал в победители и его команду (1-е и 2-е места в гонке), пилота Кевина Магнуссена (5-е), «Альфа Ромео» (6-е и 10-е), «Мерседес» (3-е и 4-е), а также болид 2022 года, позволяющий пилотам сражаться активнее.

Барретто отмечает, что «Мерседес» приятно удивил своих фанатов. опережает пилота «Ред Булл» в чемпионате на 15 баллов – британец ни разу не получал такое преимущество по ходу всего сезона-2021.

Неудачниками по версии «Ф-1» стали команды «Ред Булл» (сходы), (14-е и 15-е места), «Астон Мартин» (12-е и 17-е) и пилоты Пьер Гасли ( ) (сход) и Николас Латифи ( ) (16-е).

«Ред Булл» впечатлил на предсезонных тестах и считался явным фаворитом Гран-при Бахрейна, но в итоге проиграл поул и упустил большие очки из-за двух сходов. Гасли здорово проявил себя в квалификации и гонке, но тоже досрочно завершил этап из-за возгорания машины.

«Макларен», как пишет Барретто, предполагал, что уик-энд выйдет трудным, но не настолько. и не попали в третий сегмент квалификации, а в гонке не имели шансов на попадание в топ-10. Таким же безнадежным Гран-при вышел для «Астон Мартин» и Латифи.

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