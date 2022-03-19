Кевин Магнуссен: «Мне невероятно повезло – я вернулся в «Ф-1» и оказался за рулем хорошей машины»

Пилот подвел итоги квалификации к , в которой занял седьмое место.

Магнуссен неожиданно вернулся в «Ф-1» уже по ходу предсезонных тестов, когда команда пригласила его на место Никиты Мазепина.

«Это была та еще поездка по американским горками – от звонка Гюнтера Штайнера, удивления от предложения, и до попыток все это реализовать. При этом нам было нужно преодолеть ряд препятствий, так что нам пришлось понервничать.

Потом добраться сюда, первый раз сесть за руль болида, пострадать от болей в шее – надеясь на то, что машина получилась хорошей. Хотя на тестах уверенности в этом быть не может. Затем столкнуться с проблемами в начале квалификации и никак не думая, что нам удастся пробиться в третий сегмент – да, та еще поездка.

Я чувствую, что мне невероятно повезло вообще оказаться в такой ситуации – что я вернулся в «Формулу-1» и оказался за рулем хорошей машины. Это здорово.

В практиках у нас был неплохой темп на длинной дистанции, но уверенности в такой ситуации быть не может –ведь ты не знаешь, у кого сколько топлива, на какой мощности работают двигатели и так далее.

И сейчас, стартуя с седьмой позиции, ты должен претендовать на очки – ведь тебе должно хватать для этого темпа. Наибольшие опасения вызывает надежность техники – но, будем надеяться, мы справимся», – рассказал Магнуссен.

Леклер – победитель первой квалификации новой «Ф-1», Хэмилтон только 5-й

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