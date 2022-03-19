Шарль Леклер: «Очень доволен поулом, но просто завтра точно не будет»

Пилот признал, что не ожидал выиграть поул в квалификации к .

«Мы были вполне уверены в том, что «Ред Булл» и в квалификации окажется немного быстрее нас. То, что это оказалось не так, стало приятным сюрпризом. Я очень доволен поулом.

С точки зрения управления болидом сейчас все стало совсем иначе по сравнению с тем, что было в прошлом году. Тесты получились для нас очень полезными. Я опробовал несколько стилей пилотажа и мне еще предстоит подобрать оптимальный вариант. В будущем нужно определенно ждать большего – надеюсь, что от нас.

Теперь нужно закончить уик-энд на высокой ноте. Просто завтра точно не будет. Уровень износа шин здесь является очень важным фактором. Особенно учитывая увеличившийся вес болидов. Так что нам нужно сосредоточиться именно на этом – надеюсь, завтра мы проведем хорошую гонку», – рассказал Леклер.

Леклер – победитель первой квалификации новой «Ф-1», Хэмилтон только 5-й

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