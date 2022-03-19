Тото Вольфф: «Нужно быть реалистами, сейчас «Мерседес» третья по скорости команда в пелотоне»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги квалификации к Гран-при Бахрейна, в которой Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл заняли 5-е и 9-е места соответственно.
«Нам нужно быть реалистами, оценивая положение «Мерседеса» – сейчас мы третья по скорости команда в пелотоне. Нам не хватает скорости на главных прямых, одна из наших машин отстала от соперников на 0,7 секунды. Таково положение дел.
Да, у нас была всего одна попытка, так что реалии таковы, что отставание составляет 0,5 секунды. В прошлом мы уже оказывались в трудных ситуациях – например, в прошлом году мы были в 0,4 позади Макса», – рассказал Вольфф.
Леклер – победитель первой квалификации новой «Ф-1», Хэмилтон только 5-й
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