Главный гоночный инженер «Мерседеса»: «Нам есть над чем работать, проблемы тестов перешли и в первую практику»

Главный гоночный инженер Эндрю Шовлин поделился мнением о том, как для команды сложилась первая практика перед Гран-при Бахрейна.

Джорджу Расселлу удалось показать четвертое время, однако гонщик «Мерседеса» использовал более мягкие по составу шины, чем конкуренты из «Феррари» и «Ред Булл».

«Если говорить о скорости болида, то нам есть над чем работать. После тестов проблемы с темпом перешли и на первую практику сегодня. Мы продолжаем экспериментировать, но наше время на быстром круге оказалось таким же, как у конкурентов, которые при этом использовали более жесткую по составу резину. Это доказывает, что нам явно есть над чем работать.

Мы учимся каждый день и нам нужно отыграть определенное отставание, но пока мы будем учиться новым вещам, все будет хорошо. Мы продолжаем экспериментировать и уже добились определенного прогресса в области подпрыгивания болида. Мы также играемся с высотой дорожного просвета, но нам нужно найти способ сделать машину быстрее», – рассказал Шовлин.

Гран-при Бахрейна-2022. 1-я практика. Гасли – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

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