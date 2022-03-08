Кристиан Хорнер: «Маси уволили из-за пассивно-агрессивного давления «Мерседеса», равносильного травле»

Кристиан Хорнер обвинил «Мерседес» в «травле», которая привела к уходу Майкла Маси.

Руководитель «Ред Булл» подробно высказался о скандальном завершении сезона-2021. обогнал на последнем круге Гран-при Абу-Даби и стал чемпионом после неоднозначных решений гоночного директора Маси.

«Стоило ли увольнять его из-за давления со стороны команды-соперника? Я считаю, что это неправильно. Это равносильно травле, пассивная агрессия.

Да, Майкл допускал ошибки, и это разочаровывало, но нужно рассматривать, в каком положении он оказался, какие у него были инструменты. Нельзя просто сваливать вину на Майкла, это нечестно.

Мы много раз страдали от ошибок Майкла. Но на его должности высокое давление, как и в целом в «Формуле-1». Нельзя прощать троллинг, оскорбления в сети, угрозы расправой, которые получал он и его семья. Такие вещи невозможно оправдывать. Они никак не связаны со спортом. Это чистая травля, для меня она неприемлема.

Поэтому я пообщался с Майклом. Я чувствовал, что никакой другой поддержки у него нет. Он остался сам по себе, а против него была развернута пассивно-агрессивная кампания. Я всегда вступаюсь за человека, которого травят. Буллинг – это неприемлемо», – заявил Кристиан.

Хорнер считает, что на Гран-при Абу-Даби Маси действовал верно:

«Я не считаю, что правила не соблюдались. Наверное, их применили по-другому в сравнении с тем, что было раньше. Не всем круговым позволили обогнать пелотон. Если бы стюарды решили, что регламент нарушен, то они не подтвердили бы результат гонки [после апелляции ]».

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Руководитель отвергает обвинения в том, что его команда тоже оказывала давление на Маси:

«Нужно обратиться к фактам. Кто первым позвонил Майклу? Не я. Я просто реагировал на давление, которое на него оказывалось со стороны соперников. Это моя работа как руководителя.

Думаю, мы давили меньше, чем наши конкуренты, которые настаивали на том, что не нужно выпускать машину безопасности. Или отмотать гонку на круг. Или не давать режим виртуальной машины безопасности, или не заменять виртуальный сэйфти-кар на реальный».

По мнению Кристиана, решение вернуть в круг лидерства лишь часть отстающих не повлияло на результат:

«Авария [Латифи] была небольшой, и пилот не пострадал. Была вероятность того, что трассу быстро освободят, и никаких проблем вернуть все семь отстающих в круг лидерства не возникнет. Если бы все семь круговых обогнали пелотон, разве были бы какие-то вопросы? На исход чемпионата это никак не повлияло бы. Единственная ошибка, о которой можно говорить, что Майкл не пропустил оставшиеся две машины. Он легко мог это сделать, но на гонку это существенно не повлияло бы.

Финиш за машиной безопасности стал бы худшим завершением великолепного сезона. Закончить столь напряженную борьбу за сэйфти-каром после глупого инцидента – это было бы ужасно. – по-прежнему спорт, но спорт – это развлечение. Гонки никогда не смотрело столько людей, все промоутеры распродали билеты на Гран-при, «Сильверстоун» собирается построить дополнительные трибуны, а за право проведения этапов развернулась невиданная конкуренция. Разве все так плохо?»

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