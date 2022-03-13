Макс Ферстаппен: «Форма «Феррари» говорит о том, что у них очень стабильная машина»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал заявление Гельмута Марко, который остался очень доволен работой последнего обновления болида австрийской команды.
В последний день тестов в Бахрейне Серхио Перес установил лучшее время по итогам утренней сессии, а Ферстаппен был быстрее всех уже после обеда, при этом установив лучшее время всех тестов.
«Все будет хорошо, если мы будем смеяться последними через неделю (на Гран-при Бахрейна).
На самом же деле очень сложно определить, какая команда сейчас быстрее всех. Однако если что-то и выделяется – и это, кстати говоря, также приятно видеть, – так это стабильная высокая скорость «Феррари». Их форма говорит о том, что у «Феррари» стабильная машина, которая работает без особых проблем.
Конечно, посмотрим, кто окажется быстрее через неделю, но «Феррари» провела очень хорошие тесты. Хотя вопрос не в том, кто и что сделал на этой неделе, а в том, кто и как будет развивать машину в дальнейшем», – рассказал Ферстаппен.
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