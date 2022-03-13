Макс Ферстаппен: «Форма «Феррари» говорит о том, что у них очень стабильная машина»

Пилот «Ред Булл» прокомментировал заявление Гельмута Марко, который остался очень доволен работой последнего обновления болида австрийской команды.

В последний день тестов в Бахрейне Серхио Перес установил лучшее время по итогам утренней сессии, а Ферстаппен был быстрее всех уже после обеда, при этом установив лучшее время всех тестов.

«Все будет хорошо, если мы будем смеяться последними через неделю (на ).

На самом же деле очень сложно определить, какая команда сейчас быстрее всех. Однако если что-то и выделяется – и это, кстати говоря, также приятно видеть, – так это стабильная высокая скорость «Феррари». Их форма говорит о том, что у «Феррари» стабильная машина, которая работает без особых проблем.

Конечно, посмотрим, кто окажется быстрее через неделю, но «Феррари» провела очень хорошие тесты. Хотя вопрос не в том, кто и что сделал на этой неделе, а в том, кто и как будет развивать машину в дальнейшем», – рассказал Ферстаппен.

«Феррари» выглядит фаворитом «Ф-1». Но «Мерседес» и «Ред Булл» совсем рядом, а лучший мотор – вообще у Алонсо

«Феррари» и «Мерседес» – в фаворитах «Ф-1» с противоположными болидами. У алого бока в несколько раз больше

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram