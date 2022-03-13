Гельмут Марко о лучшем времени Ферстаппена на тестах: «Новинки сработали сенсационно»

Советник «Ред Булл» остался доволен работой последнего обновления болида, благодаря которому в последний день тестов в Барселоне проехал лучший круг, опередив ближайшего преследователя на 0,5 секунды.

«Чеко выехал на трассу и сразу установил лучшее время круга (Перес показал 1-й результат в утренней сессии). В целом новинки сработали сенсационно, лучше чем мы ожидали. Притом, что показано лучшее время было совсем не на пустых баках. Думаю, мы как минимум не уступаем в скорости , – заявил Марко.

Также австриец поделился мнением о том, как тесты провели конкуренты «Ред Булл» из «Мерседеса», представившие радикальную концепцию болида с боковыми понтонами минимального размера:

«Мы больше склонны смотреть на скорость, а она у них не впечатляла. Да, конструкция болида выглядит революционной, но важно лишь время на круге.

Для нас главное, что мы вновь оказались быстрейшими. Хотя я хорошо помню, как в прошлом году на тестах «Мерседес» тоже был позади нас. Как бы то ни было, нас заботит только скорость нашей машины, и вот тут команда отлично поработала».

Сводная таблица тестов «Формулы-1» в Бахрейне: Ферстаппен показал лучшее время, Леклер – 3-й, Расселл – 5-й, Норрис – 9-й

«Ред Булл» радикально обновил болид на тестах – добавил волны на понтоны. Моментальный ответ инновациям «Мерседеса»

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