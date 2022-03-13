Макс Ферстаппен о «Мерседесе»: «Если есть команда, которую считают фаворитом, на тестах в ней будут говорить обратное»

Пилот «Ред Булл» сомневается в заявлениях «Мерседеса» о том, что немецкая команда не сможет бороться за победы на старте сезона-2022.

В «Мерседесе» отмечают, что пока не могут решить проблем с машиной и не считают себя фаворитами.

«Так всегда бывает. Если есть команда, которая обычно хорошо выступает и от которой этого ждут, то на тестах в ней будут говорить, что они не являются фаворитами и все такое. А потом, когда через неделю все складывается хорошо, они внезапно начинают говорить совсем другое: «Нет, все не так, команде удалось перевернуть ситуацию за неделю. Невероятная работа. Огромное спасибо всем сотрудниками на базе». И так далее. В прошлом году было то же самое, а в первой гонке «Мерседес» смотрелся очень неплохо», – рассказал Ферстаппен.

Также действующий чемпион «Ф-1» поделился мнением о текущей форме «Феррари»:

«Да, их выступления показывают, что сейчас у очень стабильная машина. Для них все выглядит неплохо. К тому же, у них также возникло совсем мало технических проблем. На следующей неделе увидим, кто окажется быстрее, но тесты прошли для них очень хорошо.

Последние два года сложились для них не лучшим образом, а значит они автоматически начали подготовку к этому сезону раньше некоторых других команд. То, что они значительно раньше нас начали работу над машиной 2022 года – это абсолютно нормально. В конечном счете, с новыми машинами главным будет фактор скорости обновлений по ходу сезона».

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