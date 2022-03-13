Валттери Боттас: «В данный момент меня беспокоит то, сможет ли «Альфа Ромео» проехать дистанцию гонки»

Пилот Валттери подвел итоги предсезонных тестов и поделился мнением о том, в каком состоянии команда подходит к старту нового чемпионата.

На тестах в Барселоне у «Альфа Ромео» были проблемы с надежностью болида, однако в Бахрейне ситуация улучшилась и команда показала четвертый результат по количеству пройденных кругов.

«Я буду чувствовать себя увереннее, когда поговорю с командой на следующей неделе – и когда услышу, что мы на сто процентов разобрались в причинах возникших проблем и что они не вернутся в будущем. Потому что в данный момент меня больше всего беспокоит то, сможем ли мы проехать дистанцию гонки.

На тестах у нас возникали самые разнообразные проблемы, но нам удалось устранить все эти неполадки. Надеюсь, что новых проблем у нас не возникнет.

В остальном же, если говорить о скорости болида, то мне кажется, что по сравнению с прошлым сезоном команда сделала очевидный шаг вперед. И это здорово. Понятно, что это тесты и мы не можем вдаваться в детали, но в целом мы не так далеки от результата, которого хотели достичь.

Когда болид работает, все не так уж плохо. Мне начинает нравиться эта машина. Она неплохо работает и на короткой, и на длинной дистанции. У нас есть четкое направление для работы с настройками.

При этом возникают небольшие трудности в поворотах – машине сложно рано и быстро поворачивать. Думаю, дело еще и в шинах, они плохо работают при комбинированном торможении. Особенно передние колеса», – рассказал Боттас.

На тестах «Ф-1» машины обвешивают решетками – будто с гриля. Это крепления для сотен продвинутых датчиков стоимостью $240 каждый

Сводная таблица тестов «Формулы-1» в Бахрейне: Ферстаппен показал лучшее время, Леклер – 3-й, Расселл – 5-й, Норрис – 9-й

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