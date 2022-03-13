Кристиан Хорнер о прогнозе на старт сезона: «На тестах была всего одна неизменная величина – «Феррари» смотрелась очень стабильно»

Руководитель «Ред Булл» подвел итоги предсезонных тестов и поделился мнением о том, в каком состоянии команды подходят к старту нового чемпионата.

«Процесс развития идет постоянно. Утром в последний день тестов мы подготовили новые детали, которые потом опробовали и Чеко, и Макс. Разумеется, мы будем и дальше готовить какие-то небольшие новинки, но крупных обновлений с нашей стороны пока ждать не стоит.

Чеко, как кажется, остался доволен характеристиками болида. Мы показываем неплохие времена прохождения круга, но в текущей ситуации очень сложно делать выводы. Мы можем лишь сосредоточиться на своей программе. Мы работаем с данными обратной связи от пилотов, собираем информацию. Ну, по крайней мере, болид на трассе работает в соответствии с нашими ожиданиями.

Сложно судить о форме команд на старте сезона. Однако на тестах была всего одна неизменная величина – смотрелась очень хорошо и стабильно.

тоже смотрелся неплохо – когда они работали на трассе. «Мерседес» пока не раскрыл своих карт, хотя пилотам, как кажется, непросто контролировать их болид. Сюрпризом стала форма – у них очень хороший темп, особенно на длинной дистанции. Так что предсказать результат первой гонки просто невозможно», – рассказал Хорнер.

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