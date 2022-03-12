Маттиа Бинотто: «Ред Булл» и «Мерседес» – фавориты, «Феррари» – аутсайдеры»

Руководитель «Феррари» считает свою команду аутсайдером в борьбе за титул.

Конкуренты Скудерии впечатлились скоростью F1-75 на предсезонных тестах, однако Бинотто предпочитает не завышать ожидания.

«Мы не фавориты. Я считаю, фавориты – те, кто лучше всех выступал в прошлом году. Это сильные команды, доказавшие свою скорость, фантастические коллективы. На трассе они демонстрируют, что создали очень и очень быстрые болиды. Так что, если они [фавориты], то мы аутсайдеры. Но мы на пути к тому, чтобы стать фаворитами. Сначала нужно провести хорошие гонки.

Думаю, и «Ред Булл», и создали очень хорошие, быстрые машины. Кроме этого, у них сильные команды. Даже в последний день «Ред Булл» привез обновления, они прибавляют и демонстрируют способность развивать болид. Может, и «Мерседес» изменит машину до первой гонки. Они очень сильны и очень быстры. Я надеюсь на то, что мы каким-то образом бросим им вызов, являясь аутсайдерами. Для команды это было бы здорово», – заявил Маттиа.

Несмотря на комплименты соперникам, Бинотто остался доволен и работой «Феррари»:

«В целом шесть дней тестов прошли хорошо. Чистые заезды, большой накат, проблем с надежностью не было. Мы собрали много данных – думаю, на старте сезона это очень важно. В Маранелло мы попытаемся понять машину, соотнести информацию с данными с симуляторов и аэротрубы. В этом плане все позитивно.

Мы многое поняли о болиде и, безусловно, лучше его понимаем. Впереди много работы, но ситуация, я бы сказал, хорошая».

Тесты. Бахрейн. 3-й день. Ферстаппен проехал лучший круг, Шумахер – 2-й в дополнительное время, Леклер – 3-й

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