Льюис Хэмилтон: «Мерседес» не быстрейший и не претендует на победы в данный момент»

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Льюис Хэмилтон не согласен, что «Мерседес» – фаворит в борьбе за поул в Бахрейне.

«Нет. Думаю, в данный момент все видят, что мы не быстрейшие. Похоже, сильнейший болид у «Феррари». Наверное, за ними следует «Ред Булл», а потом мы или «Макларен».

Не думаю, что сейчас мы претендуем на победы. Конечно, через неделю расклады прояснятся. Но, может, будут сюрпризы», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Льюис завершил выступления на тестах в Бахрейне. Первая квалификация сезона-2022 состоится там же 19 марта.

Хэмилтон также поделился впечатлениями от аэродинамики новых болидов:

«Преследовать соперников немного легче, это плюс. Надеюсь, «Ф-1» пошла в верном направлении. Хотелось бы в какой-то момент получить и шины получше».

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