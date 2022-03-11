Фернандо Алонсо о надежности болида «Альпин» на тестах: «Это стало приятным сюрпризом»

Пилот поделился мнением о том, как для команды проходят предсезонные тесты.

Алонсо отметил, что одним из наиболее приятных сюрпризов стала хорошая надежность болида.

«Да, это стало приятным сюрпризом. Думаю, наша машина неплохо работает при высоких температурах. У нас не возникло каких-то проблем с работой системы охлаждения, с тормозами. Притом, что условия в Бахрейне сильно отличаются от того, что было в Барселоне. Так что пока все идет нормально – и сейчас мы настроены оптимистичнее, чем были неделю назад.

Думаю, в этом сезон игра будет долгой. Команды будут в быстром темпе развивать свои машины, а нас ждет 22 Гран-при (в случае, если Гран-при России не будет заменен на другой этап, прим Sports.ru).

Я помню, как в прошлом году мы вообще не набрали очков в Бахрейне – я сошел, а Эстебан Окон финишировал 12-м или 13-м. А потом мы выиграли гонку в Венгрии и вообще получали удовольствие от сезона с того момента. Так что в этом году нас ждет длинная игра и я уверен, что мы проведем хороший сезон.

Сможет ли команда вырваться из средней группы пелотона? Это интересный вопрос. Пока у нас нет ответа. Хотелось бы посмотреть, как ситуация будет развиваться в первых гонках – чтобы понять, что нам будет нужно получить от машины», – рассказал Алонсо.

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