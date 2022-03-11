Карлос Сайнс: «В Бахрейне управлять машиной стало сложнее, чем было в Барселоне – но это нормально»

Пилот «Феррари» поделился мнением о том, как для команды складываются предсезонные тесты в Бахрейне.

«Скажем так, по сравнению с тем, что было в Барселоне, на тестах в Бахрейне ощущения от управления болидом немного ухудшились. Просто потому что погода здесь намного теплее, а уровень сцепления с трассой заметно ниже.

Так что управлять машиной на трассе в Бахрейне сложнее, чем было в Барселоне. Но это нормально, так происходит каждый год.

В поворотах машина ведет себя иначе по сравнению с прошлым годом. При этом также есть ощущение, что мы продолжаем прогрессировать и прибавляем с каждым кругом.

Как вы могли видеть, мы также внесли несколько модификаций в конструкцию днища болида. Но это еще не все. Надеюсь, следующие обновления будут готовы к первому Гран-при сезона», – рассказал Сайнс.

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