«Альпин» использует ливрею розового цвета по ходу второго дня тестов в Бахрейне

Команда во второй день тестов в Бахрейне использует ливрею, в которой преобладает розовый цвет.

Данная специальная версия ливреи была разработана в рамках сотрудничества с новыми титульным спонсором – компанией BWT.

«Альпин» будет использовать специальную ливрею на двух первых Гран-при сезона – в Бахрейне, а также в Саудовской Аравии.

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