«Альпин» использует ливрею розового цвета по ходу второго дня тестов в Бахрейне

Теги тесты Формула-1 Формула-1 Альпин Авто

Команда «Альпин» во второй день тестов в Бахрейне использует ливрею, в которой преобладает розовый цвет.

Данная специальная версия ливреи была разработана в рамках сотрудничества с новыми титульным спонсором – компанией BWT.

«Альпин» будет использовать специальную ливрею на двух первых Гран-при сезона – в Бахрейне, а также в Саудовской Аравии.

Рейтинг ливрей «Ф-1» от Sports.ru: «Феррари» и «Мерседес» не лучшие, прошлогодний шедевр провалился на дно

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные