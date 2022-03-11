Риккардо пропустит второй день тестов в Бахрейне из-за плохого самочувствия

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Команде «Макларен» пришлось скорректировать график работы на предсезонных тестах в Барселоне. Причиной стало плохое самочувствие Даниэля Риккардо.

Изначально Норрис и Риккардо должны были поочередно работать за рулем болида каждый день, но в результате британцу придется провести на трассе первый и второй день целиком.

«Даниэль плохо себя почувствовал вчера утром. И хотя его самочувствие улучшается, команда продолжит отслеживать его состояние, прежде чем он сможет вернуться к работе. В качестве меры предосторожности Даниэль также прошел несколько тестов на COVID-19, результат которых оказался отрицательным», – говорится в заявлении «Макларена».

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