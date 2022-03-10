Ландо Норрис: «Проблему «Макларена» с тормозами будет непросто решить в ближайшие дни»

рассказал о проблемах «Макларена» на тестах в Бахрейне.

За рулем MCL36 британец работал в одиночку, так как не смог участвовать в тестах из-за плохого самочувствия.

«В целом мы провели не тот день, который хотели. Даниэль чувствовал себя не очень хорошо, поэтому я решил его заменить.

С машиной возникли кое-какие проблемы, и мы потратили много времени, пытаясь их понять. Из-за этого мы проехали меньше кругов, чем хотели. Обидно – трасса сильно отличается от Барселоны, и хотелось понять, как на ней работает болид. Большую часть программы мы выполнили, но сложности, безусловно, помешали», – заявил Ландо.

Норрис объяснил, почему промахивался мимо первого и десятого поворотов:

«Возникла проблема с тормозами, вот и все. Не знаю точно, что именно случилось, но это связано с температурой и всем таким. Поэтому мы не смогли проехать длинные отрезки. Мы постараемся решить проблему в ближайшие дни, но это будет непросто. Увидим, что получится. Все упорно работают».

Ландо пока не знает, вернется ли Даниэль на трассу завтра:

«Конечно, хочется, чтобы он поправился. Ему по-прежнему не очень хорошо, но он отдыхает, спит. Посмотрим, улучшится ли самочувствие завтра».

Формула-1. Тесты. Бахрейн. 1-й день. Гасли показал лучшее время, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й, Хэмилтон – 11-й

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