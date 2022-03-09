Макс Ферстаппен: «Чувство желания победить во что бы то ни стало ушло – но моя мотивация осталась прежней»

Пилот рассказал, с каким настроем подходит к старту нового сезона, который он начнет в ранге действующего чемпиона «Формулы-1».

«Я всегда буду стремиться побеждать, буду хотеть этого. Но чувство отчаянного желания победить во что бы то ни стало ушло.

Это не значит, что я теперь меньше мотивирован. Моя мотивация осталась прежней, а может стала даже сильнее – потому что я хочу победить вновь.

Вообще ощущения просто отличные. Спокойствие, расслабленность. Никаких причин для спешки.

Прошлый сезон был для меня уже седьмым в «Формуле-1». И раньше у меня никогда не появлялось шанса выиграть титул. Я впервые получил шанс и мне, разумеется, отчаянно хотелось им воспользоваться. Ведь победа в чемпионате – это не та вещь, которая происходит регулярно. Этого может вообще больше никогда не случиться, так что кто знает.

Помню, как еще в детстве, выступая в картинге, смотрел гонки по телевизору – и как проходила церемония награждения победителей, с гимнами, и мой отец сказал мне: «Вот, куда мы должны добраться». А я ответил, что мне нравится. И теперь мне понадобится удача и хорошая машина, чтобы повторить успех. Но сейчас я счастлив», – рассказал Ферстаппен.

Половина гонщиков «Ф-1» живет в одном маленьком прибрежном городе или в горах. Чтобы не платить налоги

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