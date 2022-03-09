«Мерседес» привезет на тесты в Бахрейне экспериментальный болид без боковых понтонов (CDS)

Команда «Мерседес» на предсезонных тестах в Бахрейне готовится опробовать болид экспериментальной конструкции.

По информации обозревателя Corierre della Sera Джорджио Терруцци, в конструкции последней версии болида «Мерседеса» будут отсутствовать боковые понтоны.

Как сообщается, тесты болида данной конструкции на симуляторе привели к грандиозному прорыву и прибавке эффективности работы болида. При этом в связи с исчезновением боковых понтонов радиаторы будут располагаться в верхней части корпуса.

Также сообщается, что руководители нескольких команд конкурентов обеспокоены ситуацией и обратятся в за разъяснениями.

Предсезонные тесты в Бахрейне пройдут 10-12 марта. Старт сезона также пройдет на Гран-при Бахрейна 18-20 марта.

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