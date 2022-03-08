Ландо Норрис: «Макларену» нужно прибавить во многом, чтобы догнать «Феррари», «Мерседес» и «Ред Булл»

считает, что пока отстает от лидеров «Формулы-1».

Норрис отметил скорость «Мерседес», «Ред Булл» и после тестов в Барселоне. По мнению гонщика, его команда проявила себя чуть хуже.

«Мерседес» никогда не смотрелся очень уж хорошо на тестах, до первой гонки. Если они быстры на тестах, но к первому Гран-при, наверное, будут смотреться невероятно.

Но нет, если серьезно, все работали по своим программам, с разной загрузкой топлива, режимами работы двигателя и так далее. Мы видим, что мы в приличной форме, но «Мерседес» и «Феррари» здорово выглядели с первого же дня. Они возглавляли все протоколы, у них неплохой темп на длинных отрезках.

Болиды «Феррари» очень быстры, но и в той же группе, как и мы. Я бы сказал, что они немного нас опережают. Лично мне кажется, что впереди много работы, если мы хотим сражаться с лидерами. Есть много аспектов, где нужно прибавить, чтобы выйти на тот же уровень», – рассказал британский пилот.

Вторые предсезонные тесты пройдут в Бахрейне с 10 по 12 марта.

Сводная таблица тестов «Формулы-1» в Барселоне: Хэмилтон показал лучшее время, Ферстаппен – 6-й, Мазепин – 14-й

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